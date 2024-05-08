歌手吳克群近日忙於大陸巡演，過程中經常穿著挖空背心大秀身材，沒想到卻被網友抓包笑虧生圖與工作室精修圖差很大，遭指身材走樣掀起熱議，對此，吳克群本人也用一句話幽默回應。

一向以完美肌肉線條、巧克力八塊腹肌聞名的吳克群，近日巡演過程中，被捕捉到疑似因為褲子太緊，贅肉從短版背心下方的褲頭兩側被擠出來的畫面，在網上掀起討論，不少網友留言虧他：「溢出来的感覺」、「無處安放的肉」。

吳克群本人也在看到相關照片新聞後，截圖上傳threads，幽默引用自己歌曲《沒關係》笑稱：「痛痛快快給我一槍我沒關係，我真的沒關c」，大方認了：「那個溢出來的肉是我本人的」，還將其轉發到IG自我調侃：「我就喜歡我肉肉的咩」。

搞笑反應瞬間逗樂大批網友，留言回覆：「45歲了這還叫贅肉嗎」、「超好笑，為什麼要自己發」、「這還是挺可以的啊」。事實上吳克群一直維持健身習慣保持好身材，也有不少見過真人的網友上傳他明顯腹肌照力挺，緩頰認為是褲子太緊才意外擠出贅肉。