國民黨立委徐巧芯日前爆料1千萬美元援烏計畫是透過「捷克衛生科技院」執行計畫，政府涉嫌圖利特定廠商；外交部7日告發徐巧芯涉犯洩密罪。前立委沈富雄認為，行政部門跟國會鬧僵到按鈴去告徐巧芯，真的是小題大作。

針對外交部7日告徐巧芯洩密，沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中認為，這是一個惡例，就算有一點點洩密的嫌疑，國會跟行政部門鬧僵到要出庭去按鈴告徐巧芯，真的是小題大作。

沈富雄指出，之前徐巧芯因跟吳釗燮在對槓時，吳釗燮稱國會裡頭有立委扯政府後腿，徐巧芯本性就出來了，就說是誰？吳釗燮不講，那時吳釗燮是對的，因為吳釗燮曉得徐巧芯的個性。

沈富雄接著點出，吳釗燮就是口才不好，又沒幽默感，然後臨機應變的能力又很差。他應該講，「委員，現在怎麼能夠告訴妳是誰，因為若告訴妳，妳就咬住了；委員，妳問我6個人 6次，我如果告訴妳6個人，妳有那麼多嘴巴」，這樣一說就解決了。

沈富雄覺得，吳釗燮太正經八百了，吳釗燮說，「妳可以去告我藐視國會」，但是藐視國會的罪還沒有通過。