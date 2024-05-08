富強鑫指出，ESG節能減碳以及AI智慧製造趨勢明確，帶動汽車零配件、運動、食品包裝等產業主要客戶，對富強鑫的「水平對射機」、「轉盤多色機」、「兩板機」、「全電機」等機台訂單需求，尤其是超精密全電射出機CT-e系列拉貨力道更為強勁，前四月CT-e系列出貨業績較去年同期成長11％，FCS各項設備皆可透過AI智慧製造系統的相關配套，加入AI運算、判斷、自適應調整等功能，提升產品良率、預防無預警停機、優化生產效率等，同步助力富強鑫的接單動能，前四月接單量較去年同期增加29％，有助未來營運維持良好動能。

富強鑫指出，根據TrendForce的研究顯示，企業積極布局節能減碳，短期將促使導入自動化奠定智動基礎的方式越發受到產業重視，且中期的遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求更趨實用。階段性發展有望解決工業4.0緩步發展的困境，催動相關技術開發加速，帶動全球智慧製造市場規模至2026年達6,200億美元。

富強鑫強調，富強鑫自主研發的塑膠射出成型之工業4.0方案－iMF4.0（intelligent ManuFactory）智慧製造工廠系統，自從2017年發表以來，多次榮獲「TAIPEIPLAS 智慧製造工廠系統特優獎，並通過經濟部科專審查，透過智慧管理系統蒐集關鍵熔體變異數據，即時發現並排除異常，以提升產品良率及降低生產浪費。同時，富強鑫亦協助客戶成功導入iMF 4.0智慧製造工廠系統，完成不同廠牌射出機之生產設備聯網，以期透過自身力量偕同上下游客戶，齊步為永續發展盡份心力。

富強鑫指出，各國紛紛祭出禁售燃油車政策，有助於電動車市場成長發展，富強鑫看好汽車產業的大型設備的訂單需求保持成長，除擴建的寧波杭州灣新廠進入試產階段，加上台灣、印度兩地工廠產能，可為富強鑫營運增添一波新動能。富強鑫4月下旬參加大陸「CHINAPLAS 2024」大展，發表領先業界的新一代多組分射出機等創新機型，並搭載FCS自主開發的iMF 4.0智慧製造工廠系統，使射出設備技術更加創新，展出期間深獲客戶好評，展會期間接單也創歷年新高。