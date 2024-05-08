12日將迎來一年一度的母親節，不少人希望能做點事來孝順父母，而雙胞胎女星依依（蔡依伶）也不例外，她近日上節目分享曾想讓媽媽過好日子，於是在家庭旅遊時幫媽媽訂購商務艙機票，結果卻被媽媽痛批不孝順，還因此與媽媽冷戰1個月。

依依近日在《單身行不行》談論衝動的經驗，透露家中過去賺錢比較辛苦，所以與妹妹立志長大要讓爸媽過好日子，有次全家打算到歐洲旅遊，她決定讓爸媽搭乘商務艙，但媽媽捨不得孩子花錢，事先就強調「千萬不可以買商務艙給我」，不過，依依仍執意買商務艙給媽媽，認為媽媽買了就會搭。

怎料，當她告訴媽媽要搭商務艙時，媽媽竟生氣直言：「妳是一個很不孝順的女兒！」讓依依聽了非常難過，認為只是一片好心，希望爸媽能過好一點的生活，卻被覺得沒有順媽媽的意，隨後哥哥也批她一意孤行，她則忍不住說要提醒自己，「老了以後不可以這麼固執，一定不要跟妳一樣」，沒想到這番話讓媽媽氣到與她冷戰1個月。

此外，依依也提到去（2023）年與前夫史丹利結束10年婚姻的心情，她認為每件事都會有它的安排，不管發生任何事，都應該用正向態度去面對，因此被誤以為離婚的她過得很開心，甚至情緒平靜到連前夫也疑惑：「離婚有這麼開心？」但她只是希望能正面看待，也比較好能調適心情。