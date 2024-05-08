新潤興業（6186）位於台北市北士科園區「士科大院」，今（8）日正式公開，總銷120多億元，其中新潤可分回金額達77億元。新潤興業董事長郭長庚表示，這是新洲美段的「首發案」，為符合客戶購買能力，推出優惠付款方案，預計2027年後完工入帳；新潤興業副總經理蔣秀婷表示，今年新潤可望有五大案完工，總銷達132.5億元，其中部分新案可能跨年度在2025年交屋認列，看好新潤今年業績表現。

新潤今天宣布「士科大院」公開，並召開董事會，通過第一季財報，合併營收為9.68億元，比去年同期激增2.1倍；稅後純益1.3億元，EPS 0.87元，較去年獲利雙雙成長近3倍。

蔣秀婷表示，新潤年度大案「士科大院」總銷逾120億元，可分回約77億元，以26～53坪為主力，今天公開，為提供住戶享受自然水岸生活，新潤也砸下1,360多萬元，從義大利買下一艘150年歷史老字號船廠Cranchi Yachts集團的遊艇，直接搬到接待中心大門口展示，將來交屋後將供住戶有條件使用。

蔣秀婷表示，2024年新潤預計可完工新案有五筆，包括泰山「新潤A5」、淡水「新潤心苑」、蘆竹「新潤麗蒔」、新莊「新知商辦大樓」、南港「擎天森林」，合計分回總銷金額達132.5億元，其中「擎天森林」會跨年度至2025年交屋認列，營運表現可期。

此外，2025年預定完工交屋新案包括土城「新潤青樺」、林口「新潤Double」兩大案；2026至2027年，預定完工交屋新案為新莊「森中央」、板橋「新潤RIVER ONE」、北投「士科大院」，累計2025至2027年完工總銷金額達210億元。

今年新潤推案計畫也頗為積極，預計推出新案包括「士科大院」，分回總銷金額為77億元，另外還有中壢洽溪段合建案、中和大華段、板橋江子翠等案。

新潤表示，北士科是繼內湖、南軟之後，台北市最後一塊以科技聚落定位的重劃區華麗拼圖，結合山河平原大自然休閒地貌，揭開北區門戶計劃的豐厚資源。不僅中鼎、康舒總部、Volvo、汎德永業旗艦展售中心許多大廠陸續進駐，未來55層金仁寶大樓更已動工，落成後將成為北區101新地標，滿足北士科購物休閒的生活機能。

新潤表示，看好北士科，嚴選新洲美段1,929坪全街廓壯濶美地， 為了形塑地標建築規格，特別禮聘世界一流酒店集團設計鼻祖全球精品酒店造局者HBA，作品遍佈全球80個國家，代表作上海洲際酒店、萬豪酒店、京都四季酒店、新加坡金沙酒店更是赫赫有名；以及參與國家級工程台灣高鐵、台北捷運等公共工程、東京晴空塔的日本營建巨擘大林組打造高品質建築；國內團隊則由美國哈佛大學建築呂建勳建築師勾勒雙塔國際建築外觀美學；千坪景觀委任榮獲美國多年生植物學會頒發的植物設計大賞的太研規劃設計主持人吳書原操刀，從建築國際美學、自然系庭園景觀、豐富多元的飯店式公設為百億大案塑造高端水岸地標價值。