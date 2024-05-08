大亞8日董事會承認第一季財報，第一季合併營收66.99億元、營業利益4.65億元，本期淨利3.30億元、淨利歸屬母公司為2.45億元、EPS從去年同期2.65元降為0.34元。

大亞主管表示，大亞電線電纜事業陸續出貨給台電，加上第一季國際銅價上漲，推升大亞本業獲利增加。大亞及轉投資大亞創投去年第一季出售保瑞、穎崴兩公司部份股票，又認列保瑞、穎崴及台汽電等多檔股票股價上漲的未實現金融評價利益10多億元，去年第一季業外收益約18億元，推升去年第一季EPS達2.65元，創單季史上新高。反觀今年第一季既未出售穎崴及保瑞兩公司股票，投資的保瑞、穎崴及台汽電等公司股價也未如去年高點，今年第一季認列未實現金融評價利益降至4,400萬元，是第一季EPS大幅下滑的主因。

大亞8日董事會通過將發行20億元，為期5年的無擔保可轉換公司債，主要用來支應在中部地區興建漁電共生太陽能光電案場所需的部分資金。