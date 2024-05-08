程泰近期接單有回溫的跡象，在手訂單能見度看到第三季。8日董事會承認第一季財報，第一季合併營收9.48億元、營業利益0.35億元、本期淨利0.50億元、淨利歸屬母公司0.4億元，EPS從去年同期1.25元降至0.36元。
程泰主管表示，程泰第一季營收下滑，本業仍有獲利，投資宇隆及博大多檔股票第一季末股價下跌，認列數千萬元未實現金融評價損失，還好有匯兌收益2千多萬元挹注，第一季仍有盈餘。
程泰機械第一季本業獲利，但投資宇隆等多檔股票股價表現未如預期，第一季獲利縮水，EPS從從去年同期1.25元降至0.36元。
程泰近期接單有回溫的跡象，在手訂單能見度看到第三季。8日董事會承認第一季財報，第一季合併營收9.48億元、營業利益0.35億元、本期淨利0.50億元、淨利歸屬母公司0.4億元，EPS從去年同期1.25元降至0.36元。
程泰主管表示，程泰第一季營收下滑，本業仍有獲利，投資宇隆及博大多檔股票第一季末股價下跌，認列數千萬元未實現金融評價損失，還好有匯兌收益2千多萬元挹注，第一季仍有盈餘。
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