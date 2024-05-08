國民黨立委徐巧芯近期話題不斷，近日被指2021年曾在京華城附近買一間中古屋，質疑她靠內線消息獲利、該房未來可賣6000萬元，引發討論。徐巧芯8日回嗆直呼，願意用4000萬元賣出，要的話明天立即交屋，54年老房子，少賺2000萬都沒關係。還嗆「所謂眼光投資精準，是指我5歲就住在京華城旁邊嗎？那我也太厲害！小神童巴菲特？」她質疑，買屋在媽媽家走路五分鐘的距離，就近照顧錯了嗎？造謠的人腦袋有問題。

「包含蔣萬安、每一任市長、候選人，他們的政策都是什麼？都是要放寬容積率嘛！那你的意思是說他們都圖利囉？」徐巧芯8日在《大新聞大爆卦》節目直播連線質疑，就是你今天為了攻擊一個徐巧芯，你去把所有全民的期待、全台北市對於都市更新的期待，全部打成邪惡的？

「這個有意義嗎？這個有價值嗎？」徐巧芯提到，「我徐巧芯，大家都知道我的背景，我從小就住在京華城旁邊啊，你要說我五歲的時候就是少年巴菲特、預期到未來京華城容積率840％嗎？就算京華城的容積率840％，我家的容積率會提高嗎？這是一個最簡單的智力測驗的問題！」

徐巧芯強調，「所以如果有議員要造謠說，我家買1800萬左右嘛，具體數字我記不太得，大概就1800萬左右，因為我是買一個54年的中古屋。如果有議員認為我的房子值6000萬，那我給你打折：4000萬賣你！我現在就可以、馬上跟你交屋！4000萬而已、不多，我少賺2000萬沒關係！4000萬賣你，我願意，我裡面裝潢還很漂亮！看你要不要啊？所以這種造謠簡直是笑掉大家的大牙嘛！你還去抹黑里長？周邊的居民想要都更。」

徐巧芯直言，「我其實很怕別人說我是釘子戶，那我都沒有表達意見，我也沒參加說明會，可是你今天卻想要潑髒水到我的身上？我是中崙高中國中部第一屆，我從小到大都住在京華城周邊，所以我在選擇購屋的時候，我希望住在我媽媽家走路五分鐘的距離，照顧媽媽錯了嗎？我媽媽一個人獨居在家裡，為什麼這些側翼要把我人格追殺到我家裡的父母、婚姻，沒有（住）在一起的事情，公布在這個社會上面？」

「我希望離我媽媽家五分鐘的距離，可以就近照顧。」徐巧芯指出，「所以我買在京華城、我從小生長、我媽媽家的旁邊，到底是得罪你們哪一位了？所以這種就是人格的抹殺，他們以為他們可以羞辱我，他們以為他們可以霸凌我，但是對我來說，他們只是腦袋有問題的一群人，根本就不值得回應！所以我個人看了就是笑笑而已啦。（笑）」