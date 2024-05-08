昨(7)日中午香港尖沙嘴海防道有間鐘錶行，遭到5為蒙面歹徒持鐵鎚、刀械闖入行搶，墊內展櫃玻璃不僅被鐵鎚敲碎，歹徒還持刀要員工別動，但歹徒行搶僅20秒，就被香港警方壓制逮捕；案發後，鐘錶行的經理表示，所幸當時店內無顧客，但歹徒行搶過程中有造成手錶掉落，檢查後幸無破損，他感謝警方快速逮人外，也認為歹徒真傻，竟還有人在搶名錶，並指出，這些名錶都有編號，難已轉手賣出。

據港媒《明報》報導，尖沙嘴海防道一間「名人鐘錶珠寶行」昨(7)日中午遭5名歹徒持鐵鎚、刀械闖入，大肆搜刮名貴手錶，不料，短短20秒內，5名歹徒就被7名便衣員警衝入店內壓制逮捕；西九龍總區刑事部警司表示，5名歹徒分別是23歲至35歲的3名巴基斯坦裔與2名孟加拉裔，且有2人疑似非法入境，5歹徒僅持刀與鐵鎚，並無持槍械，他也表示，警方早已收到線報，並展開行動拘捕歹徒。

鐘錶行的經理也指出，5歹徒蒙面講著粵語，用鐵鎚與刀要在場的5員工別動，他也說，所幸當時店內無顧客，不過，歹徒於行搶過程中，有造成部分手錶掉落，但事後檢查無發現破損，他也表示，這群歹徒目標是展示櫃上的勞力士、百達翡麗等名錶，總價值超過千萬元，他也感謝警方及時逮捕歹徒，並認為歹徒好傻，「沒想到還有人會搶錶，因為每支手錶都有編號，很難轉手賣掉」。