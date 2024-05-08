味全龍洋投艾璞樂「投1休4」沒問題，8日他用86球投5.2局無失分，率隊以4比0擊敗樂天桃猿，龍隊本季首嚐3連勝滋味，也以13勝13敗重回五成勝率。

艾璞樂3日才用84球投6局，休4天後再登板，首次面對桃猿僅被敲2支安打，投出4次三振、3次四壞球保送，拿下本季第3勝（另有2敗），獲選單場MVP，他透露，雖然去年半季跟今年前5戰都沒有遇過桃猿，但陣中伍鐸、鋼龍都會與他分享經驗，讓他知道要怎麼配球。

總教練葉君璋賽後談到艾璞樂投1休4的表現，「我覺得還不錯，看起來有越投越順的感覺，他的球本身就有壓制性，節奏好的話看得出來會更有威脅。」

艾璞樂去年加入富邦悍將，但僅待了半季就離台，今年「回鍋」改披龍袍，這也是他在中職首次「投1休4」，「我覺得非常好，雖然一開始我就連續4顆壞球保送第1個打者，但很快緩下來，過去我也有過投1休4的經驗，調整上沒有問題。」

本季首次在主場拿下MVP，艾璞樂也帶著太太Marissa和女兒Brynlee一起站上頒獎台熱舞，過去艾璞樂就曾提到，女兒比自己還要紅，對此他笑著說：「不管她在哪裡都是超級明星，看到很多球迷都支持我女兒，我也很開心。」