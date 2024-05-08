彰化縣伸港鄉陳姓姊妹2月22日車禍重傷迄今搶救已76天，原本兩人昏迷指數僅3，但搶救後姊姊甦醒，昏迷指數上升至11，不但可眨眼，甚至還可微笑回應醫護人員，然日前她卻因突發急性水腦症再度陷入昏迷，消息今晚曝光，醫護團隊除全力搶救，也盼大家集氣祈福。

伸港鄉陳姓3姊弟於2月22日傍晚回家途中，行經伸港鄉美港公路與建國路口通過行人穿越道時，遭休旅車撞飛，其中陳姓姊妹（10歲、9歲）重傷，兩人分別被送往彰化市秀傳醫院及彰化基督教醫院加護病房。

相較在彰基搶救的陳姓妹妹始終處於昏迷，在彰化市秀傳醫院加護病房搶救中的陳姓姊姊，搶救第21天時甦醒，醫師及親人探視她時，可睜開眼睛和閉上眼睛，之後在院方以音樂治療搭配腦部幹細胞療程下，病況逐日好轉。

3月20日白沙屯媽祖進香行經彰化市時，還至秀傳停駕為陳姓姊姊祈福，感動醫護及隨行香眾。陳姓姊姊恢復意識後，昏迷指數也上升至11，可用眨眼、抖動手腳趾頭及微笑等方式回應，讓醫護團隊充滿希望。

然5月1日晚間，陳姓姊姊突因急性水腦症陷入重度昏迷，秀傳醫院表示，陳姓姊姊昏迷指數已降至3，醫療團隊於5月3日施打第4劑幹細胞療程，希望針對缺氧性腦病變進行改善。目前陳姓姊姊昏迷中，院方全力搶救。

陳姓妹妹的症況一直未見改善，雖生命徵象穩定，但昏迷指數都維持在3，都處於重度昏迷插管治療的狀態，彰化基督教醫院將其轉往漢銘基督教醫院持續治療照護。