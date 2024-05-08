美式賣場好市多販售各種商品滿足許多會員的需求，其中若是消費金額達到一定門檻時，將會員升級成年費更高的黑鑽等級，除了可享2%消費回饋現金，還有特殊的專屬優惠商品可供選購。一位爸爸近日到好市多消費時，就被推銷人員推薦升級黑鑽卡，讓他相當苦惱，貼文曝光後引發熱議，不少人發現他的年消費金額高達18萬元，不升級相當吃虧，「年消費超過8萬多就可以升級」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某天他到好市多消費完後被推銷人員建議升級黑鑽卡，但他覺得自己消費不高，且升級黑鑽要付多一點年費，專屬優惠又沒有他想買的商品，所以並不需要升等。

不過推銷人員向原PO確認後指出，他的消費都是自己購買、不含任何3C產品或輪胎，「一般家庭年均消費8萬2，你光買吃的就18萬多？」，認為他是適合升等的族群，讓一家兩大兩小、只會買吃的原PO相當苦惱，「真的適合升等黑鑽嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「年消費超過8萬多就可以升級，其他不用『再』花時間思考，簡單理解就好，生活會比較快樂」、「只要每年你收到回饋金信件，有超過年費就都很划算」、「金額有超過就升啊…幹嘛跟錢過不去？！」、「你一年消費18萬多，不升黑鑽卡虧大了」。