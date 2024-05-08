台中地檢署為貫徹法務部精進營業祕密保護執法政策，並因應國安法增訂侵害國家關鍵核心技術營業祕密罪等相關修正，與中科管理局舉辦「精進營業祕密保護論壇」研討會，邀請產官學各界代表共同與會，以產業界、執法機關及學術界等角度，對國安法修正與營業祕密保護實務及企業治理相關議題，予以聚焦並提供具體建言；法務部長蔡清祥表示，這是以部長身分最後一次參加營業祕密研討會，感性發言獲得現場熱烈掌聲。

法務部長蔡清祥親臨會場致詞，開場感性告白指出，本次為其以部長身分最後一次參加營業祕密研討會，並力倡其一貫主張之「營業祕密是企業命脈，更是國家安全」等基本方向，由法制面、執法面、教育面等各面向，細數如修正營業祕密法增訂偵查保密令、設計廠商釋明事項表供廠商檢視使用、建立檢警調平台、設計廠商釋明事項表供廠商檢視使用、個案之司法互助及與營業祕密保護促進協會共同拍攝「不能偷的祕密」宣導短片等具體營業祕密保護精進作為，現場反應熱烈。

本次論壇分為三場次，第一場次，由法務部調查局局長王俊力擔任主持人，由台灣營業祕密保護促進協會理事長謝福源，以產業界角度進行「國安法修正與企業管理」專題報告，分享企業對國家核心關鍵技術之提升保護及監控措施，更精準提出對「很接近或有潛力」成為國家核心關鍵技術等，新興技術之未雨綢繆等建議，再由國立陽明交通大學科技法律研究所所長陳在方擔任與談。

第二場次則由高檢署台中檢察分署檢察長林錦村擔任主持人，並由國立陽明 交通大學特聘教授林志潔以學術界角度，進行「國安法與營業祕密法之交錯」專題報告，報告中精彩演繹營業祕密法制變遷、營業祕密與專利之比較、營業祕密侵害之刑罰化過程，及國家安全法修正重要議題及建議，再由台北地檢署主任檢察官高一書擔任與談，深入分析國安法立法過程。

第三場次由國安局副局長徐錫祥擔任主持人，並由高檢署智慧財產檢察分署檢察官朱帥俊，以檢察機關角度進行「國家安全法修正與營業祕密之執法體系」專題報告，精闢說明國安法修正後有關營業祕密侵害案件之實體法上構成要件解析及程序法上管轄權分配，且分享個別營業祕密侵害案例，並予以深入分析，另提出「記住3.3.2.1守住營業祕密」守則供廠商應用。

中檢表示，台中地檢署長期致力於營業祕密保護等重大智慧財產權案件之偵辦，近年來並多次舉辦營業祕密相關研討會而與廠商交流，不僅得以了解廠商相關營業祕密保護之實際運作情形，亦可藉由聚焦議題及蒐集建議，精進偵辦營業祕密法作為。

中檢強調，營業祕密保護體系業已提升至國家安全層級，台中地檢署將秉持專業並持續打擊侵害營業祕密犯罪，以建立良好產業發展及研發投資環境，為我國產業發展及國家安全持續努力。