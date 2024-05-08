Intel(英特爾)自年初開始，13代、14代高階i7、i9系列CPU在全球陸續傳出大規模災情，不少用戶回報，在高負載狀況下時，會發生閃退甚至藍屏死當(BSOD)情形，對此Intel調查一個月後，稱是各大廠主機板預設電壓過高導致，遭玩家質疑根本在甩鍋，大嘆早知道就買AMD。

過去幾個月來，一直有用戶反應13、14代intel i7、i9系列CPU在高負載包括執行跑分軟體、系統穩定測試度或者遊玩3A遊戲大作如《霍格華茲的傳承》、《鐵拳8》、《要塞英雄》狀況下，會出現閃退、死當情形，且明明都是與用BIOS預設值，並未多做設置仍會當機，多個地區送修案件大增

對此Intel經過長時間調查後，認為是主機板預設電壓值過高，導致長期高溫下造成CPU異常，要求各大板廠5月底前推出新版BIOS，新增「Intel Baseline Profile」功能並強制上線，意即鎖住超頻功能。

但國外用戶實測後發現，此功能會讓CPU性能況掉40%，原先在Cinebench R23上可以達到39000分的i9-14900，更新後只剩24625分；i7-14700從34352掉到23091分，比14600K、13600K還低。

許多PTT鄉民憤怒開罵：「i9直接把你變成i5，I皇無敵的吧」、「早知道買AMD了」、「台積製程屌打I皇」、「擠牙膏擠到出事了」、「現在回頭看12代真是便宜又大碗」、「Intel教你9=5」、「通路商有夠聰明，AMD開始漲價了」、「這根本詐欺了吧」、「蘇媽真的比季辛格強多了」。