統一獅8日作客洲際，靠著首局連續4支安打及內野滾地球一口氣攻下3分，搭配先發投手勝騎士6局無失分好投，以8比0擊敗中信兄弟，率先拿下20勝，以26戰20勝追平聯盟最速20勝紀錄，持續暫居上半季龍頭位置。

面對兄弟洋投德保拉，獅隊開局就展開攻勢，林佳緯、邱智呈、陳傑憲、陳鏞基連續4支安打攻下2分，陳重廷內野滾地球助隊再下一城。

勝騎士1球未投隊友就幫忙打了3分，有了打線火力支援

他投起球來也更順手，開局雖被開路先鋒王威晨敲安，但他連飆3K，從2局下最後1個出局數起更是跨局連6K，最後用112球投6局，飆出改寫生涯單場新高的12K，另有2次四壞球保送，僅被敲3支安打、無失分，拿下本季第5勝。

獅隊雖然拿下勝利，卻在比賽中傷了一員大將，游擊手林靖凱在5局上敲安並試圖搶佔二壘時不慎弄傷左腳，面露痛苦被擔架抬下場。

兄弟洋投德保拉跳過1次先發輪值，今天登板表現仍不理想，開局就被獅隊前4棒連續敲安失分，最後用96球投6局，投出4次三振、2保送，被敲9支安打、失4分，吞下4連敗，本季至今1勝難求。

統一獅內野手林靖凱8日在5局上跑壘時不慎弄傷腳被擔架抬下場。（統一獅提供）