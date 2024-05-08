蔡英文總統剩下最後11天任期，520之後，在民進黨內還會有一定的影響力嗎？前立委鄭麗文認為，蔡英文從來不是政治人物，她就是命好！ 她不會百分百消失，可是要很積極地要在黨內操作什麼？鄭麗文推測，「不會啦！」並且，吳釗燮不是蔡英文的人，吳釗燮是美國的人，「你以為蔡英文喜歡他？」

任期剩下最後半個月的總統蔡英文，5日抵台南連拜3廟，先到馬公廟、再到和勝堂，最後在中西區台灣首廟天壇揭匾時發表「畢業」感言，她認為自己執政8年以國防改革成績單最亮眼，指出台灣未來挑戰多，「只要團結就能克服難關」。

蔡英文於520之後，在民進黨內還會有一定的影響力嗎？前立委鄭麗文8日在《POP大國民》表示，以蔡英文的個性，是一位會享受人生的人，並不是政治動物，連當總統都不喜歡接受訪問，她都快煩死了，現在終於可以不用管了。

至於蔡英文的國安團隊都還在新政府留任，鄭麗文直言，這些人不是蔡英文的人，吳釗燮不是蔡英文的人，吳釗燮是美國的人，「你以為蔡英文喜歡他？」

鄭麗文披露，之前的英系不是像陳水扁的扁系，扁系是長期一起作戰出來的，英系是去巴著她、蹭她的，蔡英文從來沒有承認過她是英系的領導人。

鄭麗文認為，蔡英文從來不是政治人物，她是平步青雲，靠她爸爸跟李登輝的關係，去當李登輝幕僚，李登輝就託給陳水扁，就開始當大官，她就是命好！

鄭麗文說，蔡英文也沒有什麼使命感，什麼台獨志業尚未完成，她也不是。不過國際會議會邀請她，她閒著沒事做也會去。她不會百分百消失，可是要很積極地要在黨內操作什麼？鄭麗文推測，「不會啦！」因為政治很現實，民進黨內派系也知道找蔡英文沒用了。