繼台智光案、京華城容積率案以及北士科案後，近日第一果菜魚貨批發市場改建案，也遭台北市議員質疑柯文哲市府有問題。國民黨台北市議員游淑慧指出，2018她當選議員時就曾質詢柯文哲，質疑百億改建案的預算編列有問題，去年也曾質疑柯文哲「減項發包」違法，「結果柯文哲沒告我，剛看到中華工程莫名其妙幫柯文哲代位跳腳；說我嚴重傷及中工商譽及股東權益，說要告我。」

「就像之前，我們質疑柯市府違法給予京華城容積獎勵，結果大動作刊登報紙和記者會的也是京華城，已經快分不清楚柯主席和沈主席。」游淑慧說，魚果市場減項發包爭議她質疑過很多次，工程標案可以減項發包，但不能減掉主要功能，逼迫下一任市長必須買單追加。

游淑慧直言，她看過當年的晨會紀錄，這個便宜行事的減項發包就是柯文哲裁示。而依照公共工程委員會規定，像這類重大工程原本應該要先做先期規畫、再來編預算送議會審查，但這個案子為了柯文哲連任政績，從一開始就搶快而違反程序，後來才會預算失控，搞出一個快200億元的市場改建案，都快要比大巨蛋主體工程還要貴。

她強調，過去行政院公共工程會就曾來函文，清楚提到多次流標的案子，在重行招標前應檢討流標或廢標之原因，其屬預算不足或設計浪費者，不宜勉強再行招標。甚至如因受限於預算，有減項招標的需要，更不應影響工程品質及功能需求。

「但結果柯市府有理公共工程委員會的來文嗎？結果柯市府因為預算不足，搞了『減項發包』，把原本規畫6層樓的果菜市場、8層樓的魚類批發市場，都決定先蓋5樓就勉強發包。」游淑慧形容，就像是先騙家裡拿了100萬簽約去買「半輛車」，之後再跟家裡說「不再拿50萬出來買不到車」，以此逼家裡再拿50萬出來，如果不給錢，就只能拿到一台不完整的車，「這合理嗎？這沒有違法嗎？」