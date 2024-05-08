新北國小校外教學113人上吐下瀉 中市食安處勒令業者暫停供餐

新北市土城1家國小昨（7）日到台中新社進行食農教育，中午食用餐盒後有113人上吐下瀉，台中市食安處獲報後已立即前往供餐的食品廠稽查，當場發現積塵不潔等3缺失，依《食安法》責令業者停止供餐，並進行消毒，也採檢環境及食餘檢體送驗，檢驗結果預計兩周後出爐。

台中市食安處表示，今（8）日13時58分接獲新北市衛生局通報，新北某學校附設小學共262人於昨日至台中市新社區進行校外教學，中午12時食用外購餐盒，用膳完後約在13時30分起陸續出現不適症狀；截至昨天19時止，累計有113人身體不適，其中有13人就醫，目前11人症狀緩解返家休息，還有2人留觀中。

食安處指出，餐盒為1家食品廠供應，接獲通報後立即派員前往作業場所稽查，稽查結果發現作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等3項缺失，依《食安法》責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐。

食安處也強調，已採檢環境及食餘檢體送驗，檢驗結果預計兩周後出爐。後續食餘檢體如檢出病原菌，將依違反《食安法》第15條及同法第44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌則依違反《食安法》第49條，將移送司法偵辦。