台灣大連續五年電信獨家代理Google Pixel硬體產品，提供用戶體驗Google AI生態圈的便捷功能。2024年Google最新AI輕旗艦手機Google Pixel 8a於台灣時間8日凌晨正式亮相，台灣大同步宣布開放預購，5月14日電信獨家開賣。

Pixel 8a全面升級，整合Pixel 8跟Pixel 8 Pro系列中的創新Google AI新功能，如AI助理Gemini、完美合照、畫圈搜尋和魔術降噪，且提供長達七年的軟體更新。

讓用戶輕鬆進入Google AI生態圈，台灣大提供月租1,399元5G專案，用戶0元即可帶走原價16,490元的Google Pixel 8a；VIP用戶續約購機最高再省5,000元，針對新申辦好速加掛專案用戶，指定區域可節省月租最高3,600元。

台灣大鼓勵消費者響應循環經濟。即日起至5月31日提供Google Pixel 8系列「舊換新優惠」。用戶可將舊機回收並搭購最新的Google Pixel 8a，最高可現場獲得1,000元的專案折抵價；若選購Google Pixel 8，最高可折扣2,000元，Google Pixel 8 Pro則可折扣最高3,000元。

Google Pixel 8a搭載Google Tensor G3處理器，配備6.1 吋 Actua顯示螢幕，支援最高120赫茲更新率，擁有超過24小時的電池續航力，並支援無線充電，帶來更流暢的使用體驗。全新推出的內建AI助理Gemini，透過輸入文字、語音指令或加入圖片分享的方式，搭配擴充功能使用，Gemini可以連結Google應用程式和服務並擷取相關資訊，提供個人化回覆。

運用AI技術，增強攝錄功能，包括「魔術修圖」、「完美合照」和「魔術降噪」，後置相機擁有 6,400萬像素廣角鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭，前置相機則為1,300萬像素，最高可達8倍高解析變焦和夜視模式拍照，並支援4K高畫質錄影，同時，Google Pixel 8a也可使用Google最新的 AI 「畫圈搜尋」功能，透過簡單手勢如畫圈、畫線，即可快速選取手機上看到感興趣的內容，讓Google AI即時為你搜尋更多所需資訊。

此外， Google重視資訊安全，承諾提供長達七年的安全性、作業系統與功能推送更新服務，並內建 Google One VPN功能，保障手機上網的安全。Google Pixel 8a採用霧面複合材質背蓋，搭配霧面鋁合金外框，台灣販售曜石黑、陶瓷米、海灣藍三款顏色，三款顏色皆提供128GB版本，其中曜石黑更首度推出256GB版本供消費者選擇，皆在台灣大電信獨賣。

台灣大myfone網路門市同步歡慶Google新機上市，推出限時優惠，5月31日前購買Google Pixel 8a搭配5G資費，登記送最高1,000元myfone online電子禮券，此外，搭配5G月付999元以上資費，再加碼送1,000元mo幣。