大陸新生代女星趙露思近年演出多部夯劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》，人氣飆升後凡有各種動向都會引起討論。身為新一代陸劇女神的趙露思，最近在微博分享近況，曬出一系列私下日常照，其中還有一張超真實素顏自拍，膚況看起來水嫩Q彈令人羨慕，網友不敢置信地說，「沒想到她被罵過是普妹」。

甜妹趙露思近年有許多影視作品，人氣飆升的她依舊親民，一樣樂於透過社群分享日常生活，今（8）日她在微博上傳近況照，有與朋友聚餐、運動或是出去玩，最後還有一張素顏自拍照，皮膚狀況水嫩Q彈，沒上妝一樣漂亮迷人；但趙露思還沒爆紅前，外型其實被酸是演藝圈普妹代表之一。

趙露思素顏自拍曝光。（圖／摘自趙露思微博）

如今趙露思素顏照曝光，微博上網友瘋狂轉發外，也紛紛留言盛讚，「怎麼有人素顏也這麼漂亮啊，嫩嫩的好水靈」、「狀態好好啊」、「日常照都不輸精修照」、「我露思吹彈可破的皮膚，隨便曬曬素顏而已啦」。

其實趙露思一點都沒明星架子，很愛在社群曬出各種不計形象的照片，有時候還惡搞自己，做出令人笑瘋的表情，先前她長痘痘也特地圈起來給粉絲看，俏皮的她萌到不行。