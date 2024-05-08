民進黨直播節目《老闆叫我開直播》，今晚邀請張雅琳、林楚茵上節目，直播尾聲時，網友嗆聲「民進黨立委提案讓人看不懂」、「直播節目沒營養」，她們直球對決，嗆聲網友「裝睡的人永遠都在睡」、「根本沒在聽」。

今晚由發言人卓冠廷主持，直播中提到近期立院爭議，三人亮出民眾黨立委黃國昌避戰榜，從王義川、沈伯洋、林淑芬黃國昌都拒絕辯論，讓網友笑稱是「怯戰神」。

張雅琳更爆料在立院內，因為自己位置就在民眾黨後面，常常看到國民黨幾位立委跟黃國昌互相討論，「就像兄弟一樣攬牢牢」，但黃國昌只要一遇到民進黨立委，隨即進入備戰狀態的怒吼，讓她都會嚇一跳，也讓網友們紛紛刷起「7382」留言

三人也聊起近期網路最夯問題，「森林中遇到熊或男人二選一」，兩名女立委和線上81％網友都選擇遇到熊，理由是熊雖然危險，但至少可以知曉其意圖和習性，但陌生男是完全未知的，甚至還有可能會被對方裝出來的善意欺騙。

直播尾聲面對網友嗆聲「民進黨立委提案讓人看不懂」、「直播節目沒營養」，張雅琳表示，民進黨立委一直不斷提案，如沈伯洋立委要提案說明，但國民黨以人數優勢強行散會臨時動議，讓人連說明機會都沒有，如何讓民眾知道提案內容。

林楚茵更嗆聲網友「裝睡的人永遠都在睡」、「根本沒在聽」，直球對決網友問題，辛辣回應也讓線上破千網友叫好，期待下次「立院少女時代們」再來直播節目與網友共歡。