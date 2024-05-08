日本敷島烘焙Pasco「超熟山形吐司」在東京多摩的生產線遭老鼠污染。

日本今年食安風波不斷，最新一起是熱銷關東、東北多縣的敷島烘焙株式會社Pasco「超熟吐司」。本周陸續有2名消費者向業者投訴，買回家的吐司夾帶了外型看起來像是小動物屍體的異物，經過確認，業者證實吐司麵包內的異物是老鼠。敷島烘焙周三（8日）宣布主動回收同一生產線的2款吐司，總計約10萬4000件。

綜合日本TBS電視台、《每日新聞》、J-CASTニュース等媒體周三報導，總部位於愛知縣名古屋的敷島烘焙株式會社說明，本月5日接獲一名消費者以電郵通知，在購入的Pasco「超熟山型」5片裝吐司發現異物；昨天（7日）公司又接獲另一名消費者致電投訴同樣情況。2起投訴的產品售出地點都在群馬縣，混入吐司的「異物」是一隻小老鼠的部分遺骸，長度約5公分。所幸兩起案件投訴人都在食用之前就發現吐司異狀，也未接獲消費者通報任何不適症狀。

這種小老鼠是俗稱「家鼠」的黑鼠（クマネズミ，Rattus rattus），外型通常為黑褐色，在亞洲常見於居家廚房與田野。

敷島烘焙表示，經確認批號，問題吐司生產線位在東京多摩的廠區，公司確認此事之後，立即主動回收多摩工廠生產線的「超熟山型」5片裝、6片裝兩種商品，數量共計10萬4000件，保存期限介於5月7日到5月11日，銷售範圍廣達15個都道府縣，以關東、東北兩大地區為主，包括茨城縣、群馬縣、埼玉縣、山梨縣、新潟縣、神奈川縣、靜岡縣、千葉縣、東京都、栃木縣、福島縣、青森縣、岩手縣、宮城縣、山形縣。發生問題的生產線已暫停運作，公司將調查污染原因。

Pasco「超熟吐司」在日本是頗受歡迎的產品，廣告邀請知名女演員杉咲花擔綱，主打「小麥的天然美味」、「沒有不必要的成分」。這次「吐司夾老鼠」的消息傳開，對於產品形象影響不小，日本網友擔憂之餘也多所嘲諷，例如「吐司裡的確加了一些多餘的東西」、「要補充蛋白質就吃超熟吐司」、「蔬菜躲菜蟲可以接受，但吐司裡有老鼠就......」。也有人直言，Pasco的吐司麵包美味且價格實惠，以往經常購買，但這次事件實在令人覺得噁心，「以後不會再買了」。