林映彤（右）在前導預告裡幻想校草男神涂善存向自己告白。（星映電影提供）

青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》今（8日）釋出前導預告與海報，同時宣布定檔7月5日全台上映。男女主角由演出《茁劇場－滴水的推理書屋》受矚目的林映彤，與近期以BL劇《關於未知的我們》人氣水漲船高的黃宏軒飾演，看首次合作的2人將如何譜出今年夏天最浪漫搞笑的初戀愛情故事。劇組團隊提前在網路釋出一系列「我和想你在一起」小短片，吸引不少網紅及素人響應，總觀看人數己逾20萬次，成績不俗。

林映彤首挑大樑，飾演活潑又帶點野蠻性格的女主角「高曉南」，提到要揣摩「音痴」唱歌，她表示其實很享受，「因為曉南完全不需要害怕丟臉，即使唱得五音不全，但她有全然的自信在那大唱特唱，還有什麼比這樣的特質更吸引人。」黃宏軒同樣是首次擔綱電影男主角「雷宇光」，擁有超強的音樂及吉他實力，但這其實讓他超頭痛，黃宏軒坦言：「我自己愛彈吉他，但沒有這麼厲害，雷宇光是音樂天才，他的樂譜難到讓我很沮喪，真的是得每天日以繼夜的反覆練習，才能成功克服。」

林映彤與黃宏軒首次合作，演出愛鬥嘴打鬧又默契十足的青梅竹馬，前導預告中的「比一場」是他們之間重要的默契遊戲，林映彤說：「拍比賽騎腳踏車，彼此真的沒有在讓，死命地騎了很多趟，滿身大汗卻很爽快，感謝宏軒完全投入角色任我宰割。」黃宏軒笑回：「我讓自己變成一個高中屁孩，辛苦映彤每天要跟屁孩待在一塊。」預告還有一幕，林映彤坐在涂善存腿上深情浪漫對望的鏡頭，突然冒出一句「我壞掉了」，2人不約而同表示，從排練到正式拍攝都得強忍笑意，這一幕也能看出耐人尋味的三角關係。

涂善存飾演的校草「王子杰」人如其名，有著才貌兼具的王子形象，涂善存直言這次演出比較困難的部分在於要精通鋼琴與跳舞，「因為2項我都完全沒有基礎，鋼琴我當時每天都盡可能地抽出2小時到琴房練琴，希望可以練習到最大的完成度；舞蹈部分除了感謝老師的指導外，有宏軒在可以讓我一直抓著他陪我練習，因此更有安全感。」2人不僅曾合作過，私下也常聯絡，涂善存開心表示：「跟宏軒一起合作有滿滿的熟悉感，因為彼此很熟，在劇本的討論上也能夠更直接，拍攝時也很信任對方。」

席惟倫演出看似傲嬌有小心機的班長「周芸菲」一角，預告中她一個華麗轉身後假裝跌倒受傷被涂善存公主抱，讓人看得牙癢癢又很貼切，席惟倫分享：「芸菲最難的是講話的方式與音調，因為我平常講話比較直接跟中性一點，參考了很多比較高跟嗲的發音，原本我是一頭極短髮還特別接長。」提到公主抱鏡頭，涂善存表示：「還好平時有在運動，席惟倫也很輕，公主抱比較挑戰的反而是，出力的同時得保持臉部表情不太容易。」