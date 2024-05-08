蘋果在台灣時間7日晚間10點舉辦以「Let Loose」（不受拘束）為主題的線上特別活動。在各界把目光放在蘋果史上最強的iPad陣容之際，其實一開場現身的蘋果執行長庫克，腳上還埋藏了一個驚喜亮點！

這雙鞋是為iPad發表會量身打造的Nike Air Max 1 '86。（圖／翻攝自X@SneakersCartel）

據外媒《Hypebeast》報導，庫克在發表會上穿的是一雙Nike Air Max 1 '86球鞋。這雙鞋是專門為配合蘋果搭載著M4晶片的新款iPad Pro與Apple Pencil Pro而設計。在鞋舌上還有手寫的「Made on iPad」字樣。

報導中指出，這款鞋的鞋面採用灰白色網狀設計，鞋頭採用獨特的柔和「波浪」效果，並點綴著彩虹斑點圖案，而Nike Logo處的彩色縫線，靈感則是來自Apple Pencil Pro，模擬手繪草圖的線條效果。

報導一出，想必很多果粉也會想搶購一雙。不過遺憾的是，這雙鞋只是為了「Let Loose」發表會專門打造，並不會公開販售。