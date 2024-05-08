Riksbank成為繼瑞士央行之後，第二家在疫後通膨飆升後，啟動寬鬆循環的已開發經濟體央行。瑞士央行3月率先進富國之先開降息第一槍，歐洲央行暗示6月政策會議跟進，Fed卻因美國首季通膨回溫而怯步，降息時間推遲到接近年底，幅度也可能縮水。

瑞典央行周三將政策利率由4％降到3.75％，是2016年以來首度降息，符合大多數接受《華爾街日報》調查的經濟師預期。Riksbank表示，若通膨展望穩定，預計今年下半會再降2次。

瑞典通膨率在2022年底飆破10％觸頂後，近來放緩速度超出預期，3月已回落到2.2％接近央行目標，觸抵逾2年半來最低點。然而在此同時，這個北歐國家經濟已連四個季度萎縮，失業率攀升。

歐洲向來跟隨美國腳步調降借貸成本，若比Fed早一步降息，本國貨幣有貶值風險，推高進口貨物服務價格，反而助長通膨。如今歐洲經濟展望疲軟，決策者確信通膨已被馴服，要是再拖延降息經濟恐愈來愈不妙。

凱投宏觀首席歐洲經濟學家肯寧翰（Andrew Kenningham）在報告中寫道，「今日瑞典央行的決策，證實歐洲地區央行搶在聯準會之前降息沒有問題。」

不過由於今年瑞典克朗兌美元與歐元劇貶，央行決策者仍提防借貸成本降得太快。Riksbank宣布降息後，克朗跌深多達0.6％，觸及11.7561兌1歐元的當日低點，接近4月底觸及的今年新低。