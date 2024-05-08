蘋果發表會展示新一代的iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil Pro與巧控鍵盤，M4晶片亦首度亮相。摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，發表會推出新品大致符合預期，其中，更輕薄的iPad Pro搭載M4晶片，則可視為替蘋果產品、甚至是AI PC搭載AI功能揭開序幕。

蘋果依靠其先進的神經網路引擎設計，聲稱M4應用處理器在功耗表現上領先，而且處理速度快過目前市面上任何一台AI PC。大摩指出，接下來將密切關注市場的反饋，以及搭載M4應用處理器的iPad Pro後續相關AI應用發展。目前看來，這很可能是AI PC進入2025年換機需求的前哨戰，摩根士丹利證券估計，整體iPad今年出貨量將年增5％，上看5,300～5,400萬台。

根據外資估計，iPad相關供應鏈廠商中，占其營收比重在雙位數百分點以上者有：GIS-KY、瑞儀、台郡、臻鼎-KY、仁寶、譜瑞-KY等，其中，前二者營收比重都在5成以上，分別為60％～65％、50％～55％。