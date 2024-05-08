元山指出，第一季產品營收結構為汽車電子44％、高階運算系統33％、生活科技系統20％，工業設備與其他3％，隨著產品組合優化，再加上高雄廠、東莞達伸廠、角社廠均持續導入新一代智慧製造設備，推升生產效能與製程能力水平向上，毛利率也同步向上，達到17％，較去年同期增加1個百分點。

除首季獲利成長可期外，元山新公布的4月營收3.41億元，亦呈雙成長，分別較上月及去年同期增加3.08％與14.4％，另累計前四月營收為12.48億元，亦呈年增8.6％。

在占比最高的汽車電子部分，元山指出，現歐洲客戶占比達65％，訂單能見度達2025年，在去年關鍵車用MCU供給不穩情況緩解後，今年出貨將回到正常節奏；至於新進的中國市場，目前占比約35％，目前正積極與大型車廠合作開發Tier 1專案，包括車內電子、車體電子、智慧駕駛等傳統燃油車、新能源電動車共用領域，其中又以電動車發展快速強勁，未來將成為元山車用事業主要成長動能之一。

另相準AI新浪潮湧現，元山也以原有相變化冷凍控制技術為基礎，依客戶實際需求，高度專業與客製化設計發展液冷散熱與熱交換控制應用技術，且持續往高性能、低噪音等方向升級，未來將可望廣泛用於更高階電競、資料中心／AI運算伺服器、工業電腦設備等高門檻領域。

展望2024年，元山指出，第二季為傳統家電採購出貨旺季，生活科技領域事業樂觀向上，而元山與知名品牌合作之高階造水機則預計在第三季正式上市，其高單價可望挹注營運成長動能，至於全年的表現也仍維持審慎樂觀的態度。

元山指出，經過全球疫情肆虐、原物料波動與缺貨、通膨造成經濟不穩等問題後，今年供應鏈與市場需求可望穩定回溫，而元山亦將更謹慎評估與控管風險，同時因應全球ESG永續經營發展，元山已全面完成數位轉型推動、提升資安防護機制，以及集團組織產品碳盤查任務，興建中的仁武廠區亦以符合最新ESG法規規範興建，未來將規劃為營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，且不排除增加非台灣及中國之第三生產基地，以奠定良好全球化營運基礎。