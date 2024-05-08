許多人對於自己身材的認同，有時可能會因其他人的觀感而改變。一位女子近日和男友第一次愛愛，由於過程中男友一度對她的身材有異樣，讓女子相當好奇背後原因，不斷逼問後得知男友覺得她的胸部很小但很可愛，「穿內衣很像小朋友穿大人內衣的感覺」，讓女子內心深感受傷，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時男友看到她脫下衣服有些尷尬還發愣了一下，讓她事後越想越好奇，甚至因此失眠好幾天，一開始男友都辯稱沒有、是她看錯了，最後才坦言「他覺得我的胸部很小，穿內衣很像小朋友穿大人內衣的感覺」。

原PO指出，雖然男友沒有討厭或無法接受她的小胸，甚至說這樣很可愛，但她還是有點受傷，覺得自己身材不好、配不上男友，「而且我介意的點是感覺男友是在安慰我，才會說出後面那句很可愛」，因此上網求助有哪些方法或穿搭方式，能讓自己的身材看起來更好。

對此，許多網友紛紛回應，「奇怪，人家一開始明明就是很體貼不想直接講，妳硬要逼人家講，然後聽了又不能接受自己在那邊受傷，真是莫名其妙，穿什麼好不好看都不重要，這種個性才是問題」、「不要把自己弄得這麼卑微好嗎…」、「內心戲那麼多，愛逼問又愛受傷？人家也脫口好可愛安慰你了，還要計較是不是一開始就講，都妳的毛」、「超對，這男生根本沒幹嘛，只有女生多疑又自卑」。