人氣網紅Toyz（劉偉健）2022年因販賣大麻煙彈被判刑4年2個月定讞，原本昨（7）日預告要直播卻沒有現身，被網友虧「跑路」，對此他透露是因為心情不好，加上入監後有很多事情需要向身邊的人交代，才會拖到今天才開直播。此外，他也決定捐出部分直播收益做公益，意外曝光他的直播收益金額。

據悉，Toyz從今年一月跟浪LIVE合作，將近四個月的時間，從他過去開播次數觀察，推估每星期開播2~3次，一個月大約直播10~12集；從他主頁公開打賞獲得鑽石數8,385,721(截至5/8)晚上推算，收益折合台幣約41萬多，其中大部分都捐給反毒勸募。

Toyz轉戰浪LIVE還發起反毒勸募，記者會以《浪Toyz「億」起用愛，向毒品SAY NO～～知錯必改》為號召，以自己曾經犯過的錯，呼籲年輕人要勇敢反毒，知情人士透露，Toyz 是一個非常聰明的人，每次開播議題都很有想法，人很有禮貌和客氣。

此外，Toyz直播時也問網友，有沒有認識在監所工作的人，或是有認識法官之類的人，想和他們談談，好奇詢問，可不可以和監獄合作，類似像導演一樣，幫監獄拍片。有網友提到有認識關很久的人可以介紹給他時，Toyz思考一下後，表示也可以認識了解一下，有網友要他戒菸，他則直言：「都要進去關了，還戒什麼菸呀。」

這幾天得流感的他，直播時一直在擦鼻涕，被問到今天都在幹嘛時，Toyz坦言崩潰大哭，抱著我老母、女友哭了好個幾小時，和家人都很痛苦。也有網友問他等他被關以後，有推薦粉絲可以改追誰的直播嗎？Toyz直言：「篠崎泫」。

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