國民黨立委賴士葆強力抨擊赦扁，並舉前行政院發言人陳宗彥、台南市正副議長賄選案為例，印證蔡政府的法律雙標，只會黨同伐異。(本報資料照)

520政權更迭在即，政壇出蔡英文總統打算在卸任前特赦前總統陳水扁，引起高度爭議。國民黨立委賴士葆強力抨擊赦扁，並舉前行政院發言人陳宗彥、台南市正副議長賄選案為例，印證蔡政府的法律雙標，只會黨同伐異。

賴士葆在臉書發文表示，蔡英文要下台之前打算特赦扁，透過媒體放話測試輿論反應，然後採取措施控管降低對政黨的損害。一個人違反法律的行為要對犯罪行為負責，蔡英文想要特赦扁，要考慮扁案的複雜程度，既破壞法律的公平正義，也要顧慮社會觀感。試想2015年保外就醫這些年以來，如果阿扁謹守分際，清楚自己是待罪之身，感恩法律已給予特許和恩典，社會對扁的負面觀感不會這麼高，蔡英文的特赦或許不會如此惹眾怒，因為阿扁這幾年視法律如無物，踐踏司法紅線的無底線的程度可謂空前。

賴士葆說，蔡政府容讓司法沉淪的狀況亦達空前，38次保外就醫期間阿扁以特權自居，到處趴趴走，不停地違反中監的四不規定，始作俑者是一開始中監當有做為卻沒有依法行政予以規範，中監像個同步踐踏司法的奴僕，屈膝卑躬睜眼說瞎話的包庇縱容阿扁，造成阿扁的囂張，導致中華民國法律出現碰到阿扁法律就轉彎的一國兩制，要說中監是共犯結構並不為過。

換句話說，阿扁除了龍潭購地案被判20年定讞之外，尚有4案未審，再加上保外就醫期間阿扁又累積更多法律不允許的行為，以特赦免刑不免罪的原則，阿扁仍是待罪之身，蔡英文莫以為總統一聲令下就可以像電腦一樣，按一個鍵就統統刪除淨盡。

賴士葆指出，從最近兩個例子來看蔡政府對於綠營公職犯罪的認知和認定：第一例，前行政院發言人陳宗彥接受8次性招待及涉嫌關說，南檢以查無不法結案，監察院通過不予以彈劾。第二例，台南市正副議長賄選案，檢方查到言之鑿鑿的賄選監聽譯文，被地院法官認為是選舉期間閒聊探詢選情的消遣場面話，10人獲判無罪。相形之下，地方里長赴陸旅遊被檢調約談，多人列為被告，恐嚇製造不得幫在野黨輔選的寒蟬效應。現在針對立委徐巧芯公布台灣與捷克援烏克蘭專案資料，傾全黨之力要將她以洩密罪查辦。

賴士葆強調，蔡英文打算要將背負諸多重大案件的陳水扁特赦除罪，蔡政府的法律雙標，只會黨同伐異，對不起微罪被關、對不起重罪被關到滿、對不起很多想要保外就醫都無法如願的受刑人和家屬，他們的命也是命，法律沒有給他們相對公平的待遇。