全球賣破5.4億美金（約177億台幣）票房大作《哥吉拉與金剛：新帝國》中，哥吉拉與金剛兩大泰坦巨獸聯手對戰強敵，還加入了超萌的「迷你金剛」小酷及大反派刀疤王等全新怪獸，更有超經典的「怪獸之后」摩斯拉驚喜現身，讓全片充滿熱血沸騰、超乎想像的精彩戰鬥，2大巨獸在帥氣打鬥之餘的行為和互動也相當逗趣，反差萌超圈粉。

導演亞當溫高德（Adam Wingard）透露，片頭哥吉拉蜷曲在羅馬競技場的畫面，靈感竟來自他的貓咪，「我的貓是我人生的靈感來源，有一次牠正好蜷曲著身體睡在貓窩裡面，我就突然想到，如果哥吉拉也像那樣睡在羅馬競技場一定很有趣，於是我就拍了貓的照片給劇組參考。」還透露在跟日本電影《哥吉拉-1.0》導演山崎貴聊天時發現，對方竟然也會參考家中貓咪的舉止來設計哥吉拉的動作，笑說：「哥吉拉導演都被貓咪控制了。」

該片除了怪獸大戰之外，找來《鋼鐵人3》蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall）、「大表哥」丹史蒂文斯Dan Stevens、《子彈列車》布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）和《尚氣與十環幫傳奇》陳法拉演出，以最淺顯易懂的劇情帶出人類角色。

為讓演員更投入，導演笑稱他得負責扮演哥吉拉跟金剛的角色，「片場大部分是綠幕，演員們有大量的時間要對著看不見的怪獸做出反應，所以我得給他們很多聲音提示，基本上就是對著麥克風發出吼叫的聲音。」而在指導飾演小女孩吉雅的聽障演員凱莉霍特爾（Kaylee Hottle）時，他則採用不同的做法，「在指導凱莉的時候，我們會用閃爍的燈光取代聲音做提示，有時候也會請工作人員站在梯子上招手，提醒凱莉抬頭看。由於片場所有的演員和工作人員都要同步，實際拍攝起來會有點複雜。」

《哥吉拉與金剛：新帝國》將於在5月14日在CATCHPLAY＋上架。