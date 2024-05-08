女星歐陽娜娜是資深藝人歐陽龍與傅娟的女兒，因星二代身分從小備受關注，4歲開始學習音樂的她，曾因演藝事業暫停學業，18歲重返校園到美國伯克利音樂學院；歐陽娜娜就學期間不時會分享在國外的生活，日前也宣布完成學業，並順利舉行小型畢業音樂會，而她今（8）日則透露畢業後的瘋狂計畫。

歐陽娜娜18歲重返校園後，曾一度被爆出退學的傳聞，但她實際上並未退學，不僅提早畢業，還舉辦畢業音樂會，優秀表現讓不少到場的觀眾驚嘆不已，她也把音樂會所賺得的門票收入全額捐給學校，作為給學弟妹的獎學金，相當用心。

而順利畢業的她今（8）日在社群透露，「最後一周，兩場演出順利謝幕！！剛剛交上這學期的最後一個功課…突然一瞬間空空的，開心又有些捨不得」，不捨在波士頓遇到的朋友，不捨在國外暫時居住的房間。

不過，對學校生活感傷的同時，她也期待未來的生活，以及下一個落腳的城市，讓她興奮大喊：「畢業假期要瘋狂走走看看！要當瘋狂畢業大學生！」貼文一出，吸引不少網友紛紛留言，「畢業快樂啊」、「什麼時候也來國內舉辦巡迴音樂會」、「期待妳的畢業旅行，可以多發發照片分享」、「來我的城市停留一下下吧」。