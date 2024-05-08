《鬼咧號》血腥暴虐，長髮女子橫趴在車廂頂的一幕嚇壞觀眾。（威視提供）

由「印尼恐怖片之父」黎刹曼托瓦尼執導的新片《鬼咧號》（Kereta Berdarah），血腥暴虐的影像卻也嚇壞網友，在當地上映25日便突破百萬觀影人次，劇情講述一台直達深山渡假村的旅遊列車慘遭血腥浩劫，車廂監視器竟出現一名長髮女子飄浮車廂頂，不僅如此，還有男乘客頭部遭扭曲、五官全毀變形畫面，驚嚇指數破表，更讓網友看完大呼「搭車有陰影」。

該片預告上線後引發熱烈討論，尤其是火車進入隧道後，一名長髮女子橫趴在車廂頂，伴隨著乘客歇斯底里的尖叫聲，還有男子頭部瞬間扭曲、五官全變形的淒厲畫面，令網友全都看傻，吸引不少喜歡重口味影迷直呼「這才是我要的恐怖片」，電影的恐怖視效不僅成功嚇到觀眾，逼真的特化妝容及拍攝用的斷肢假體，更是連劇組人員都看得頭皮發麻，就有工作人員回憶道：「休息室那顆血淋淋的假頭，每次經過都感覺背脊發涼！」

此外，電影還網羅了一位24歲印尼高人氣小鮮肉法德利費薩爾（Fadly Faisal），飾演一名列車服務員，壓抑內心恐懼以保護乘客生命，同時要裝作若無其事的演技，層次感十足。費薩爾擁有濃眉大眼、陽光笑容及健壯身材，模特兒出身的他，除了是時尚廣告圈的寵兒外，也接演多部浪漫愛情劇，魅力橫掃東南亞，IG追蹤人數更直逼600萬。

首次參演恐怖片，費薩爾表示：「當我知道拍攝過程都要在火車內時真的很興奮，同時也是想像力的一大挑戰！」而拍完《鬼咧號》後，不僅讓費薩爾得到許多寶貴經驗，更表示：「如果有機會，下次想演鬼！」電影將於6月7日在台上映。