總統蔡英文即將在520正式卸任，近日傳出蔡可能會特赦涉貪的前總統陳水扁，並以聲請沒收扁家被扣案的11億元不法所得方式，降低社會衝擊。前立委林為洲指出，他們過去在立院討論過，麻煩的地方在有些案子還沒定讞，阿扁要認了罪才能特赦。至於特赦可能性，他認為一半一半。

「就是說一定有這麼一回事、有在考慮！不然的話，這個時候你放這個消息，有什麼意義呢？」林為洲8日在《大新聞大爆卦》節目表示，沒有這麼一回事、純粹是捏造的？不至於，一定是有在考慮這件事。謝龍介不是也講嗎：還有一件還沒喬好啦！

林為洲指出，這指的是他那個款項、錢，要不要繳回？這個沒講好。「其實我們之前在立法院，有幾波都在討論這個事情，包括如何修赦免法、大赦要怎麼處理？」幾波處理裡面，除了這個錢要不要繳回的問題。也有人提出，你如果去特赦他，是赦免他的「罪」，那要赦免哪幾條？「有的還沒確定啊？那個要不要赦？」如果那個部分也要赦，那他要先認罪！還沒定讞的那些罪，他要先認罪，才能赦免。

「如果只赦免他已經定讞的，免除其刑、赦免。那後面的不同案呢？他還要不要被審判呢？所以都有這個問題啊！」林為洲強調，你能不能一次赦免他好幾個不同案的罪？所以這個都是當時在討論，發現有他麻煩的地方。「理不乾淨啦，案子不是一個啦，好幾個！判刑的在前面，還沒判刑的還在後面啊？所以，是一個難題啦！但是，有在考慮，我認為是有在考慮啦。」

林為洲直言，剩下12天，不無可能，因為這個是總統獨有的權力。那社會會怎麼反應？民進黨大概是沒什麼聲音，大家都不太想發表意見，「因為...這個得罪人嘛！」你說支持？大概也不會太多人在那邊特別支持；反對？也不會有太多人在反對。主要就是看外面的輿論。

「那會不會做？我覺得一半一半的，一半一半的可能。」林為洲說，因為雖然郭正亮說，這樣好像在幫賴清德解一個炸彈，但何必呢？她何必去幫賴清德？不過倒不一定要這樣看，因為小英、阿扁他們關係都很密切，在她的職權之下，在最後一刻，這個人情要不要做？她也會去考慮，「義理人情嘛！」只要社會上反彈不是那麼大，因為這本來就是她獨有的權力，所以她可能會去做，不是不可能。