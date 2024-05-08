63歲周華健出道多年，唱紅《朋友》、《花心》、《明天我要嫁給你》等經典歌曲，有著「國民歌王」的稱號。近年依舊活躍於樂壇，怎料，近日他在大陸江蘇參加拼盤演唱會，演出結束要離場時，因為天雨路滑跌倒，緊急送醫。

周華健本月5日在結束在江蘇舉辦的「海安群星演唱會」，要離場時卻不慎滑倒，周華健摔倒影片也在網路上瘋傳，影片中可以看到周華健身旁圍了一群人準備離場，周華健卻突然滑倒，大字型雙腳朝天，背脊和屁股重摔著地，身邊一大群工作人員急忙上前關心。

隨後，周華健在個人官方網站發文向粉絲報平安：「輕輕摔了一跤...沒事！謝謝大家的關心～天雨路滑，人人小心！今天演出雨停了，已經是最棒的狀態！總之，我好好的～請大家放心！！」

粉絲紛紛留言關心：「怪擔心的，你好好休息，有什麼不舒服立刻看醫生啊」、「沒事就好，看著都痛，下雨注意路面滑」、「啊啊啊！華健！一定要注意啊，心疼死了」、「葛格～～～我心疼死了」、「那個影片看起來好嚇人啊～」、「那就好，直接嚇哭了，愛你」。