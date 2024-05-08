一項新的研究表明，直接對受損的脊髓，進行紅光治療，可以保護和催動神經細胞再生，從而恢復運動和感覺功能。這種治療方法廉價有效，對目前對脊髓損傷患者都可用的有限治療方法。

新阿特拉斯(New Altas) 報導，脊髓損傷 (SCI)的原因很多，跌倒、運動事故和交通事故都可能造成。然而脊髓神經細胞一但受損斷裂後就難以復原，要是損傷範圍很大，就可能會導致嚴重的終身殘疾。

治療SCI 的選擇仍然有限，因此研究人員長期以來，一直致力於開發替代療法。英國伯明翰大學(University of Birmingham)的研究人員，確定了紅光治療的效果，而且也找到恢復受損脊髓功能、刺激神經細胞生長所需的最佳紅光治療劑量。

光療法(Light therapy)也稱為光生物調節(photobiomodulation, PBM)，利用低能雷射或 LED 的低強度紅光、近紅外光來刺激組織，加快癒合、緩解疼痛和減少發炎的作用。這聽起來像是科幻電影「星際爭霸戰」(STAR TREK )的情節，在該系列作品中，傷口利用皮膚增生器的紅光照一照，就能快速復原不留疤痕。

在科幻影集「銀河飛龍」(STAR TREK ：TNG)當中，普通的小抓傷被醫療紅光照射後快速復原，它的原理現在已被科學界證實。(圖/static1)

但研究表明，PBM可以催動粒線體高效工作用，粒線體是細胞裡的能量生產者(也稱為「細胞電池」)。粒線體發達，就能減輕細胞死亡神經細胞損傷和神經發炎的情況，同時促進神經再生。

在確定光照療法後，研究人員下一個問題是：需要多少劑量的光，才能產生治療效果？

為了瞭解神經細胞的最佳紅光吸收量，他們先培養成年大鼠的神經細胞，然後以 660 奈米 (nm) 波長的紅光LED，提供的每日一分鐘的劑量。這個波長的位於可見光譜的最末端長，研究發現，660 nm 的紅光可以穿透皮膚進入皮下組織。

這些體外實驗表明，與對照組相比，5天後，經過光照催化的培養且，活細胞數量增加了45%，而且神經突觸生長的長度也明顯增加。

哥倫比亞大學神經科學教授阿蒙德(Zubair Ahmed)說：「這研究令人興奮，代表660 nm 的紅光，具有神經保護作用，並提高神經細胞的存活率，也具有神經再生作用。」

然後，研究人員進行了大鼠活體實驗，對2組脊髓受損的大鼠，進行2種略有不同的光照療法：侵入式與非侵入式。所謂侵入式是植入光纖，紅光直接向照射脊髓；非侵入性就是不經過手術，從皮膚外照射。治療時間是受傷後15分鐘進行第一次 1 分鐘的 660 nm紅光治療，每天一次，持續 7 天。

研究人員發現，不管是侵入型還是非侵入型，都在三天後出現明顯的細胞再生。軸突的增生率分別是41.4%（侵入性方法）和 45.8%（非侵入性方法），至於對照組只增加了18%。軸突再生顯著改善了大鼠受傷後六週的知覺，包括運動與和感覺都有所恢復，受傷區域也明顯縮小了。

接連的好消息，使這項研究離人體實驗更進一步，不過，人類比大鼠複雜，所以雖在上述研究中，非侵入性的效果似乎更好，但人體實用化可能還是需要侵入性。「為了使光療法能夠用於治療人類脊髓損傷，需要一種植入式設備，來提供對受損組織的有效範圍，不會因皮膚和脊髓周圍其他組織的厚度而減低光量，這也才能夠實行標準化劑量。」