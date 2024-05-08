對於去年通訊軟體LINE用戶個資大量外洩事件，日本營運商LINE雅虎（LY Corporation）執行長出澤剛在本週三（8日）的財報會議上宣布將終止大股東——韓國IT巨擘Naver的服務開發合約，新聞發布會一開始，出澤剛就個資外洩案表示歉意，而LINE之父慎重熩也已經退出董事職位。

去年，Naver旗下的一家公司遭受網路攻擊，導致大量用戶個資外洩，作為應對日本LINE雅虎決定不再將系統營運以及服務和業務開發外包給Naver，並將於7月公佈詳細計畫。出澤剛表示：「（日本）內部開發是全可能的」並強調業務連續性不會中斷，並強調：「我們將創造一個讓人們可以放心使用我們服務的環境。」

針對這一次個資洩漏狀況，日本總務省要求LINE雅虎審查其管理結構，包括釐清韓國Naver資本關係結構，並在今年4月份前發佈了2次行政指導。出澤剛先生解釋說，他要求韓國Naver和大股東軟銀審查其資本關係，但他僅表示，關於具體考慮的狀況，「截至今天尚未做出任何決定」。

出澤先生還宣布，將撥出約150億日圓（約新台幣31億元）用於 2024年度的安全措施費用，為了加強治理，包含負責LINE應用程式開發的慎重熩在內的2人將辭去董事職務，公司計劃增加董事會中外部董事的比例，據透露，從目前的 43% 增至 67%。