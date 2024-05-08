施密特（Alica Schmidt）（路透社）

被譽為「世界上最性感運動員」的德國田徑明星施密特（Alica Schmidt），在東京奧運之後熬過備受考驗的三年，終於取得資格參加2024年巴黎奧運會。

施密特所屬的隊伍在世界田徑接力巴哈馬24號賽站中獲得4x400公尺混合接力項目的參賽資格。據《紐約郵報》報導，施密特在社交媒體上多次發帖慶祝這一成就，她在其中一篇中寫道：「從天堂到巴黎。」

週二，施密特和隊友們正在拿紐鎮慶祝，並到該島游覽。她在自己的社交媒體帳號曬出與島上的豬一起游泳的照片。

德國田徑女傑施密特（Alica Schmidt）外型亮麗。（IG@Alica Schmidt ）

施密特在歐洲田徑場上成績斐然。2017年，她幫助德國隊在2017年歐洲U20田徑錦標賽上獲得4x400米接力賽銀牌。施密特和隊友們還在2019年歐洲U23田徑錦標賽上獲得銅牌。

2022年，德國隊在歐洲錦標賽上獲得第六名。她們無緣參加在美國奧勒岡舉行的世界田徑錦標賽。

施密特（Alica Schmidt）即將再次進軍奧運賽場。（IG@Alica Schmidt ）

施密特曾在2021年表示，在東京奧運會上未能獲獎後，她將暫時退出這項運動。

施密特去年透露，德國代表隊運動員每月只有約739美元收入，若沒有其他贊助或工作，難以維生，當時她坦言慶幸能憑社交媒體發文賺取收入。不過她對工作有一定要求，曾拒絕《Playboy》雜誌的拍照邀請，也婉拒了知名品牌的合約。

施密特對田徑的專注始終如一，為追求更好成績，常訓練至嘔吐，「每天都要突破自己的極限，在訓練後嘔吐是很常見的，因為這是必經的折磨。」她坦言，「將自己推到極限、然後獲得進步，才是最好的感覺。」比起精緻外貌，對於跑步的追求和熱愛也許更加吸引她。