大陸海軍076海南艦進行海上「攤煎餅」，最小半徑轉彎訓練，山東號航母也能如此進行轉彎操作。海上「攤煎餅」航行，被稱為最小半徑急轉，往往是在找風向讓艦載機起降、規避魚雷或導彈攻擊等。前立委蔡正元表示，180度的急轉彎，是考驗戰鬥力的一個很好的方式。退役中將帥化民指出，因為船急轉彎時會傾斜，像這種船的底板都有鋼釘及鐵鍊固定。

蔡正元8日在中天《頭條開講》節目中表示，解放軍076艦「海南」是兩棲攻擊艦，船上有坦克、登陸艇、直升機，基本上是魚雷攻擊的目標，排水量4萬噸，是中型軍艦。船上載哪麼多東西，有沒有固定好都不知道，要來個180度的急轉彎，是考驗戰鬥力一個很好的方式。

蔡正元接著指出，船艦在轉彎時，會有幾個問題出現。風向及海水潮流不聽你的話，所以要用最短的時間、最快的速度轉向，來逃避魚雷或導彈的攻擊，幾乎是海軍艦艇訓練課程裡蠻大的挑戰。因為不是空船，航空母艦上的艦載機，都會固定得比較牢一點，直升機不可能固定那麼牢，然後再加上登陸艇、坦克車，所以就裝上海南號進行訓練，顯然有做戰爭準備。

退役中將帥化民表示，從難從嚴，因為船急轉彎時會傾斜，像這種船的底板都有鋼釘及鐵鍊固定。