在科技股頂跌下，周三（8日）美股早盤走勢疲弱。市場持續關注企業財報與美國聯準會（Fed）政策動向。台積電ADR逆勢走強，早盤漲幅一度逾2%。

截至台北時間8日晚間11點10分，道瓊工業指數上漲71.47點（或0.18%），暫報38955.73點；那斯達克指數下跌22.52點（或0.14%），暫報16310.03點；標普500指數下跌1.37點（或0.03%），暫報5186.33點；費城半導體指數下跌16.36點（或0.34%），暫報4768.52點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小跌0.19%，谷歌母公司Alphabet跌0.80%，亞馬遜跌0.46%，微軟小漲0.59%，臉書母公司Meta漲逾1%。半導體類股普遍走跌，輝達小跌0.39%，超微跌0.87%，台積電ADR漲1.27%，聯電ADR漲0.31%。

除了Fed降息前景之外，企業財報仍是投資人最關心的問題。根據FactSet的數據，截至目前為止，近85%的標普500指數成分公司已經公布財報，其中約80%的業績優於市場預期。

摩根大通私人銀行全球外匯策略主管Samuel Zief指出，投資人正在試圖弄清楚數據，尤其是美國的數據，究竟是仍然強勁，還是剛剛好，「到目前為止，本周的事情更多是由微觀因素而不是宏觀因素推動，公司發布的收益與類似的事情一直在推動股市的發展」。