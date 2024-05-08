百萬Youtuber阿滴、滴妹以語言教學影片走紅，後來延伸至生活題材，展現非正式的一面，也時常在社群曬出兄妹日常，阿滴今（8）日迎來35歲生日，滴妹為他特別做了一段影片，祝福他生日快樂，還大放送兩人22年前的合照。

滴妹今（8）日在社群上傳一段影片，表示阿滴前陣子到義大利旅遊，近日也更新許多在義大利拍的影片，但她後來才知道，其實兩人早在22年前就去過義大利，還有拍照留念，「雖然不太記得，但是有照片真是太好了」，最後也祝福對方生日快樂。

而影片中是兩人小時候到義大利的合輯，兩人22年前的舊照連發，其中最值得注意的是，不論兩人到哪個景點，滴妹都一定緊靠在阿滴身旁，展現超萌身高差的畫面非常可愛，也讓她自嘲：「從小就黏哥哥黏死死。」

影片曝光後，立刻吸引2.2萬粉絲朝聖，「阿滴是凍齡，還是老起來放」、「感覺兩兄妹沒差很多歲，但小時候的身高差很多呢」、「哇，兄妹倆都好可愛啦」、「好可愛的黑歷史」、「都瑞瑞怎麼完全沒變丫」、「沒想到阿滴少年時還蠻帥欸」。