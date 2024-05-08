女星貝童彤從《我愛黑澀會》班底出身、曾是兒童台姊姊，2018年宣布懷孕並與圈外人男友Howard登記結婚，生下女兒「帕皮」後，經常在社群上分享和育兒生活點滴。今（8日）突曬出眼眶泛淚照片，透露女兒在學校摔倒，令大批網友也感到相當心疼。

貝童彤在臉書發文透露，接到幼兒園老師的電話，女兒在學校摔倒，耳朵撞到桌子，除了流血還有一點瘀青，下午去接女兒下課，一見到她耳朵紅紅的傷口就忍不住紅了眼眶，不過女兒反而很堅強都沒哭，讓貝童彤忍不住自嘲勇敢的孩子、軟弱的媽媽：「媽媽的心真的是很玻璃，孩子受傷就會碎一地」。

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貼文也釣出許多同為媽媽的網友感同身受，留言安慰：「好勇敢的女兒加油，早日康復」、「媽媽最怕接到學校來電」、「天下父母心」、「媽媽都是這種心情的」、「我能百分百理解～～～～我女兒學校幼兒園運動會跌倒，牙齒撞到牙齦瘀青，又生氣又自責，想哭又覺得不能在那麼多人面前哭，忍到都要內傷」、「那是因為媽媽疼愛孩子，還好只是外傷～媽媽不哭」。