傳出蔡英文將在520卸任前特赦前總統陳水扁，台南市議員陳怡珍指出，台南市議員陳怡珍2年前就曾在議會提案建請中央特赦阿扁，該提案並受到跨黨派議員支持，她8日再度強力呼籲中央給予卸任元首應有的尊重與待遇，達到政治和解並終止對抗。

陳怡珍說，台南市議會曾於第3屆第11次臨時會，通過她與蔡旺詮、林志聰等3人提案，建議中央政府特赦陳水扁前總統，以化解誤解與衝突，增進國家團結。這項提案，當時獲得國民黨市議員蔡育輝、無黨籍議員穎艾達利、民進黨市議員邱莉莉、李偉智、劉米山及台聯議員楊中成等多人附議。經當時主席、議長郭信良敲槌通過提案。

陳怡珍表示，各界都高度期待陳水扁前總統得到良好健康照顧，而且，特赦前總統不是特例，韓國總統文在寅就曾於2021年12月24日宣布特赦前總統朴槿惠。因此，她強力呼籲政府特赦陳水扁，展現文明國家對卸任元首應有的尊重與待遇，達到政治和解並終止對抗。