努力忍耐好辛苦！有人妻在網上抒發心情，她提到懷孕前每個月會和老公行房2次，每周自己來2次，但現在懷孕10周被醫生告誡，「前3個月不能有性行為」以免造成出血宮縮，讓她忍耐的好辛苦，因此，現在的她睡覺時會做春夢，早上醒來發現內褲濕，感到很困擾；對此，網友則表示「我也是很常自己來的人，真的就是忍過前12週就可以大解放了...」、「還是要看每個人體質不一樣啦！妳可以先試試看陰蒂高潮，前三個月先不要亂插入比較好...」。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到懷孕前大概每個星期就會自慰2次，和老公行房大約1個月2次，並認為自己是有點性慾的女人，可是如今懷孕10周，但醫生交代前3個月不能有性行為，且她也上網爬文，得知若不到3個月發生性行為可能導致「出血宮縮」，於是她努力忍耐，不料，睡覺時卻開始做春夢，醒來也發現內褲有點濕，讓她困擾不已。

人妻也說，自從懷孕後，早晚不時有自慰的想法，她只能立刻轉移注意力，努力的忍耐讓她感嘆好辛苦，於是上網文求問各為媽媽「是不是也都是這心情，經歷過這段時間」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「從懷孕前到懷孕後都內射正常做愛，一週兩到三次也沒有事」、「加油！在兩週就可以解放了，印象中，我都是幫我老婆陰蒂高潮，沒有插入她就很滿足了」、「我也是很常自己來的人，真的就是忍過前12週就可以大解放了，加油！我到38週都還有在玩，但會宮縮痛痛的就是了，不要學」、「還是要看每個人體質不一樣啦！妳可以先試試看陰蒂高潮，前三個月先不要亂插入比較好，我是三個月後穩定了，就跟老公無套到生」。