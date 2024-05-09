依4月份的營收結構分析，網路遊戲營收占比為41％，授權遊戲則是提高至53％，商用遊戲機則占6％。

4月單月營業淨利為7.86億元，稅前盈餘為9.02億元，每股稅前盈餘為6.39元。

累計1～4月份營收為52.62億元，年增25.7％，每股稅前盈餘達24.07元。