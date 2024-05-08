中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮(吳函峮)憑藉甜美亮麗外型，深受粉絲喜愛，更被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」。今（8）日在IG分享生活、工作美照，一連秀出9張照片，其中一張穿著黃色比基尼性感辣照一曝光，電翻一票粉絲，就連圈內好友KID也忍不住留言誇讚。

Passion Sisters啦啦隊每年都會推出「夏日泳裝」系列周邊，展現每位啦啦隊女神清涼火辣的一面，峮峮在IG上一連曬出3張泳裝辣照，豐滿上圍全都露，黃白相間比基尼，搭配白色蕾絲罩衫，拿著一個大大的甜甜圈造型游泳圈展現出夏日女孩的熱情和活力，誠意十足的裝扮，讓粉絲看得都很滿意，好身材大放送，令KID也悄悄現身留言區誇讚：「哎唷」。

辣照一推出，網友紛紛湧入朝聖，大讚：「連泳衣都要兄弟象！讚讚」、「最後一張往往最有回報」、「到底要怎麼才可以交到這種女友啦」、「沒了沒了」、「怎麼可以又甜又辣」、「最近超級甜」、「香蕉太陽眼鏡是怎樣」、「人生第一次羨慕游泳圈」。

峮峮曬比基尼辣照，大秀豐滿上圍。（圖／qun_04 IG）

事實上，日前出席活動時，被問到感情時，峮峮透露自己還是單身，但是沒有急著要找對象，反倒是一票好友KID、陳為民、何如芸常常急著要幫她介紹。她透露希望另一半是可以理解並接受她工作忙碌的人。