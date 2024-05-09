購屋除了選擇信譽良好的建商，擁有結構穩固安全更是關鍵。「宜誠日日和」由深耕桃園近40年的宜誠建設投資興建，建築基座採用專利「SRC卍字型工法」加強耐震效果，強化居住品質；其鄰近機捷A17站以及成屋優勢，同時還是青埔區域罕見4字頭房價，吸引軌道沿線城市購屋族群目光。

因應軌道經濟，竹北高鐵周邊單坪已站穩70萬，板橋高鐵周邊更觸及9字頭，而位於桃園高鐵青埔特區的「宜誠日日和」，目前房價4字頭，成為高鐵沿線低基期房價優勢區；且車程約4分鐘即享有青埔商圈強勁的生活機能，包含華泰名品城、IKEA、新光影城、全聯等商家，滿足住戶日常所需。

「宜誠日日和」地理位置良好，距離機捷A17站步行約8分鐘可以抵達。（業者提供）

不僅如此，「宜誠日日和」距離機捷A17站步行約8分鐘，1站抵達高鐵桃園站，轉乘至新竹約13分鐘，距離優勢吸引不少新竹科技菁英的目光，更將A17站推出的建案視為購屋首選。在節節攀升的房市當中，外界看好區域強勁的補漲優勢。

此外，「宜誠日日和」所在區域劃分為住宅區，擁有靜謐的生活環境。該案正對新街溪水岸首排，享有良好棟距、採光；新街溪沿線，舒適的步道搭配綠樹林蔭，襯托出高綠覆率的生活環境，毗鄰的橫山書法藝術公園佔地遼闊，居民享受大自然的洗禮，成為不少人嚮往的水岸綠意生活。

地段還有完整的明星學區，包含青園國小、青埔國中、大園國際高中，擁有雙語教育及程式語言課程；不僅學風單純，在照顧生活品質的同時，更能兼顧教育問題。

宜誠建設重視施工品質，建案基座採專利「SRC卍字型工法」，不僅減少地震帶來的擺幅，更能提升住宅安全，達到小震不壞、大震不倒的耐震要求。另外，精心挑選建材，戶戶搭配5+5膠合玻璃、太格降噪木地板、力霸氣密窗、櫻花3機、TOTO衛浴等，住宅舒適度更上層樓。

「宜誠日日和」室內採光佳，擁雙面臨路大棟距，1414坪的大基地。（業者提供）

宜誠建設為桃園深耕近40年在地建商，並以「做事不忘根本，與人從心相交」為經營理念，至今已打造超過2萬戶的好宅；其中，更榮獲多項獎項，包含甲級營造廠評鑑、ISO9002國際品保認證、顧客滿意金質獎、十大傑出優良建築公司等，優良商譽深受各界肯定。

「宜誠日日和」室內採光佳，擁雙面臨路大棟距，1414坪的大基地。（業者提供）

「宜誠日日和」位於桃園市大園區青峰路二段222號，擁雙面臨路大棟距，1414坪的大基地，規劃400坪中庭花園、飯店等級全齡化公設，打造地上10層樓、地下3層樓，共4棟，目前38至44坪3至3+1房，成屋優勢吸引買氣。