快速掃描00731

00731屬於高股息ETF家族，主要追蹤「富時台灣高股息低波動指數」，從富時台灣50指數、富時台灣中型100指數的成分股中，根據波動度、股利率等條件，選出符合「市值大」、「流動性高」、「股利率高」、「股價波動低」四大條件的40檔股票。每年僅調整一次成分股標的，可以減少頻繁換股的交易成本，以及成分股的股價衝擊。

00731原為年配息，2023年6月19日以後改採季配息，更有利於投資人現金流規劃需求。每年2月、5月、8月、11月除息，並納入收益平準金機制，避免投資人於除息前大額申購，而稀釋配息金額，有助於穩定配發股利。

產業配置與成分股

00731成分股涵蓋科技、金融、傳產等多元化產業，根據三月基金月報顯示，前五大產業配置依序為半導體(23.17%)、其他電子(15.15%)、電子零組件(10.97%)、通信網路(9.36%)及金融保險(9.04%)，既可參與科技類股上漲動能，也納入獲利穩健的金融保險類股。

由於00731以高股息+低波動為選股核心，故選出的成分股具有穩定營收與股利發放的特性，可以讓股價表現相對穩定。其中，國人最愛定期定額前二十大個股，例如鴻海、台達電、中信金、中華電、統一、中鋼、台塑等，也囊括其中。等於投資人只要買00731，一次就可以打包這些最喜歡的定存股。

00731也是滿滿AI價值，復華投信官網顯示(2024/4/25)，約三成比例的個股屬於AI概念股，例如伺服器代工廠鴻海、電源供應廠台達電、晶圓代工廠聯電、驅動IC廠聯詠、封測廠日月光與力成、網通晶片廠瑞昱、筆電代工廠和碩、IC通路大聯大、電源供應器群光、機殼廠可成等，布局00731也不失為搶搭未來AI狂潮的好方式。

00731前十大成分股

資料日期：2024/04/25，中時新聞網整理。

四大亮點一次看

00731於2018/04/20正式上市，今年滿6周歲，經歷過大風大浪的多空淬鍊，整體表現來看，具有追漲抗跌的特色，主要亮點有四：

亮點一：配息穩定 提供穩健現金流

成立至今，每年均有配息，今年5月年化配息率更飆升至18%(以4/30收盤淨值計算)，傲視群雄！

00731歷史配息概況

資料來源：CMoney，中時新聞網整理2024/5/2。

亮點二：發揮低波動優勢 很抗跌

00731掛牌以來，遇到不少逆風，例如中美貿易戰、新冠肺炎疫情、全球供應鏈危機、俄烏戰爭、聯準會暴力升息等等，面對這些黑天鵝事件，究竟表現如何？00731歷經八次台股修正，其追蹤指數均優於大盤，報酬高出2.57%~15.50%，主要是00731低波動特性，相對大盤抗跌。

台股修正期間 00731追蹤指數與台股大盤報酬(還原權息)比較表

註：台股修正定義為過去兩個月大盤最大跌幅超過7%，資料來源：Bloomberg，截至2024/4。

亮點三：報酬佳 創造優質被動收入

00731成立以來，累積報酬率高達108.05%，平均年化報酬率則為13%，讓投資人領取高股息之餘，可以減少賺股息賠價差的疑慮，為投資人創造優質的被動收入。

資料來源：復華投信官網。

亮點四：配息資本雄厚

00731配息很有底氣，因為它超會賺，累積很多的資本損益平準金，截至4/25，金額高達21.68元，配息子彈十分充足，而且這類別配出來的股息都免稅！

資料來源：復華投信官網。

總結來說，00731在多頭時，可以參與股市上漲機會；空頭時，因低波特性相對抗跌，而且每年還有穩健現金流，具有高息又抗跌的優點，很適合存股族。不過缺點是，股價太高，一張要7萬多元，很多人可能買不起。但沒關係，可以用定期定額或定期不定額的方式解套，每月以小錢買零股，一點一點慢慢累積，也是存00731的不錯方法。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。