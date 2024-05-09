正妹小萱與女子歡歡（均化名）透過網路遊戲認識，2021年10月某晚，歡歡邀約小萱、男子阿國及阿華（均化名）喝酒聊天，直到隔天凌晨入住背包客棧時，阿國將小萱衣服脫光性侵得逞，直到早上小萱睡醒，發現阿國睡身旁，她身上僅剩內褲還反穿，經追問後，阿國確實有性侵她，憤而提告並求償。

法院審理，小萱指控，她因酒醉而意識不清，睡著後雖曾發現阿國似乎正對她性交，醒來箱藥抗拒，卻因酒醉沒有力氣，且因喝太醉而繼續睡著，直到早上睡醒發現才發現阿國睡身旁，她原本穿著的內衣遭脫掉放在一旁、內褲反穿。

小萱表示，她驚覺可能遭阿國性侵，告知歡歡時，歡歡自稱有看到她與阿國躺在一起，並有拍攝照片。後來再由歡歡向阿國探詢，這才確認阿國確實有對她發生性交行為，阿國事後有聯繫她並道歉。

小萱難過地表示，她因為阿國的行為飽受驚嚇，造成嚴重的心理創傷，甚而不敢告知家人，不敢外出工作，精神上十分痛苦，並有創傷後壓力症候群及重度憂鬱、中度焦慮等傷害，且持續心理諮商治療。因而請求阿國給付醫療費用46595元及精神慰撫金500萬元。

阿國則是辯稱，他確實有將小萱內衣褲脫掉，並撫摸小萱下體後發生性行為，但並沒有侵害貞操權，當初雙方是合意發生，在刑事程序中會坦承犯罪，僅是為了要和解，才會勉強認罪。

法官認，小萱請求之醫療費用，皆是因阿國的侵權行為所導致，請求賠償46595元，實屬有據。另外，精神慰撫金以請求100萬元為適當。阿國共應給付賠償104萬6595元。可上訴。

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