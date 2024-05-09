男子阿國與越南女子小萱（均化名）1998年結婚，2000年12月女兒歡歡（化名）出生前，阿國就自行返回台灣，自此母女2人留在越南生活，期間阿國未曾給生活、扶養費用，後來母女以依親的方式來台，與阿國也僅同住1年，後來因故離婚，歡歡不滿阿國未盡人父之責，向法院訴請免除扶養義務。

法院審理，歡歡主張，在2006年與母親辦理依親來台前，父親對她不聞不問，來台後與父親同住一年，期間阿貴對她們母女毫無照顧，住所的租金也是由母親負擔，由於母親無法繼續忍受，便帶著她離家。

父母於2013年12月協議離婚後，父親對她完全沒有聞問，也沒提供任何扶養費用，她的生活、教育費用，均由母親負擔。

阿國辯稱，他否認從未給歡歡任何生活費用，與歡歡在越南及台灣共同居住、生活期間，都有照顧關懷並分擔家庭生活費用，歡歡與小萱均表示，至少在台灣有與他同住一年，他有盡扶養義務，在歡歡成年前仍有扶養。

法官調閱阿國的稅務財產所得資料，2022年度申報給付所得為0元，名下並無財產，可認阿國現在確實已不能維持生活。而小萱到庭作證時指出，阿國在越南住2年後便回台居住，懷胎2個月時阿國便帶她回越南，一周後阿國便自行回台，留她在越南獨自生活，而歡歡自出生後，均由她跟娘家幫忙照顧，阿國完全沒聯繫及負擔任何費用。

小萱還說，她曾帶歡歡到台灣找阿國，有一起居住1年多，但租金、家庭生活費及子女扶養費，均由她獨自負擔，阿國時常打牌、賭博，還變賣她所有的機車1輛台，最後因無法再忍受，便帶歡歡搬出去，不久後就離婚。

法官審酌，阿國在歡歡年幼亟須父母扶養與照顧之際，無正當理由未盡扶養義務，若由歡歡負擔扶養義務，明顯有失公平，故歡歡主張依民法第1118條之1第2項規定，請求免除對阿國之扶養義務，即屬有據，應予准許。可上訴。